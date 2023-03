Cothrom an Earra-Ghàidheal bratach an Rìgh a dhealbh

Nì panal de bhritheamhan co-dhùnadh deireannach an uairsin is thèid a' bhratach a bhuannaicheas a dhèanamh is a chur ri crann Dihaoine an 5mh den Chèitean aig prìomh oifisean an ùghdarrais ionadail ann an Ceann Loch Gilb.