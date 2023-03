Trioblaid le cidhe Ùige a th'air ùr fhosgladh

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd, leis a bheil cidhe Ùige, agus a tha air a bhith an ceann na h-obrach leasachaidh air, gun tàinig uireasbhaidh am bàrr 's iad a' dèanamh deuchainn ann leis an MV Hebrides oidhche Chiadainn. Tha iad ag ràdh gu bheil iad ag obair air fuasgladh dhan chùis 's gu bheil dùil gum bi sin an-sàs ro Dhisathairne.