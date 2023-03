Binn prìosain 12 bliadhna air drabastair à Loch an Inbhir

Dh'aidich Caimbeul roimhe gun robh e ciontach de 13 casaidean de dh'ionnsaighean feiseil air cloinn eadar an t-Ògmhios 2012 agus an Lùnastal 2014 fhad 's a bha e a' fuireach ann an Loch an Inbhir.