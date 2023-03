NHS nan Eilean Siar a' sireadh dithis bhall ùr

Aig an àm thuirt Cathraiche a' bhùird Gillian McCannon gun robh e na adhbhar dhragh gun robh an iomairt phoblach an aghaidh a' bhùird a' cur teagamh air daoine dè seòrsa fàilte a bhiodh ro dhuine sam bith a bha airson obrachadh sna h-eileanan.