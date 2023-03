Sgrùdadh air campas FtMG 3-18 an Inbhir Nis

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' sireadh thairgsean 'son sgrùdadh a dhèanamh air campas a stèidheachadh ann an Inbhir Nis far an rachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a thoirt seachad do chloinn eadar aois 3 is 18.