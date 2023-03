Sgoil na Comraich: ceist mu Achd an Fhoghlaim

"An suidheachadh a th' ann, a-nis tha a' Chomhairle ag ràdh nach bi foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a' dol air adhart, agus nam bheachdsa tha ceist a thaobh stiùireadh reachdail ann an seo, leis gu bheil a' Chomhairle air an co-dhùnadh a tha sin a ruighinn gun a bhith a' dèanamh làn-mheasaidh mar a bu chòir air an t-suidheachadh.