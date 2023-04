Balfour Beatty a thogas ospadal ùr a' Ghearasdain

Thuirt Louise Bussell, an t-oifigeach aig NHS na Gàidhealtachd ris a bheil an obair seo an urra: "'S e ceum cudromach a tha seo sa phròiseas gus ath-chruthachadh a thoirt air seirbheisean is goireasan slàinte ann an Loch Abar agus ann an Gallaibh. Tha e a' dearbhadh na tha sinn air gealltainn a thaobh a bhith a' leasachadh sheirbheisean coimhearsnachd agus ospadalan dùthchail air feadh na Gàidhealtachd."