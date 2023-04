Am Marloch: am prèiridh, an rèile agus na sagairtean

Chan e a-mhàin an toll a dh'fhàg imrich faisg air 300 duine ann an coimhearsnachdan Uibhist a Deas, Bheinn nam Fadhla, Bharraigh, Èirisgeigh is Bhatarsaigh a tha a' dèanamh seo cho eachdraidheil, ach cuideachd gun do thill am Marloch is soithichean eile a dh'iarraidh tuilleadh ann an 1924 's às dèidh sin, 's gun do chaill na h-eileanan a deas na ceudan thar sàile anns an 1920an.