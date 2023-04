MV Loch Seaforth fhathast briste

"Bhon Chèitean 2021, tha sinn air bàta eile, an MV Loch Frisa a cheannach, an MV Arrow agus an MV Alfred fhaighinn air màl, agus cùmhnant a thoirt seachad airson dà aiseag ùr do dh'Ìle, agus airgead a chosg air cidheachan agus calaichean a leasachadh.