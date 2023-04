Moladh 'son bhòt cion-earbsa an Còmhdhail Alba

Tha an Comh. Calum Mac'illEathain, a tha a' riochdachadh sgìre Loch a Tuath, ag iarraidh gun tèid coinneamh shònraichte den Chomhairle a ghairm a dheasbad ceist nan seirbheisan aiseig dha na h-eileanan an dèidh sreath thrioblaidean teicnigeach a dh'fhàg gum b' fheudar do mhòran de sheirbheisean a bhith air an cur dheth.