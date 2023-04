"Prìomhachas a dhìth" do dh'iasgach bheag-bhuaidh

Air sgàth sin, dh'iarradh iad sgìrean far am faigheadh iasgach nach toir cus buaidh air an àrainneachd prìomhachas, samhail iasgach le clèibh, ach tha cuid de sgiobairean air tràlairean is bàtaichean-dreidsidh gu tur an aghaidh a' mholaidh.