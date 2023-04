Am Metagama: “na bh' innt’ de bhàrr an t-sluaigh.”

"Bha Leòdhas agus muinntir Leòdhais ann am fìor dhroch staid as dèidh a' Chogaidh Mhòir. Bha gu leòr nach do thill às a' chogadh. Bha buille mhòr an Iolaire air muin a h-uile càil eile. Fiù's dhan fheadhainn a thill, bha an t-airgead agus na cosnaidhean a' fàs gu math gann. Bha obair an iasgaich anns an earradhubh, obair na breabadaireachd cuideachd."