Crùnadh an Rìgh: Clàr-ama an là

Thèid ròb an Rìgh a thoirt bhuaithe is suidhidh e ann an Cathair a' Chrùnaidh far an tèid ungadh, a' sealltainn gur e cuideachd ceannard Eaglais Shasainn. Dòrtaidh an t-àrd-easbaig òla shònraichte bhon Ampulla - flasg òir - a-steach gu Spàin a' Chrùnaidh, is nì e comharradh na croise air ceann, uchd is làmhan an Rìgh.