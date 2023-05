Blàr nan eilean aig Pàirc nan Laoch

Dìreach mar a bhios an Rìgh is a' Bhanrigh a' tighinn gu deireadh là a' chrùnaidh ann an Lunnainn Disathairne, bidh gnothaichean a' ruighinn àird na teasaich ann am Port Rìgh is Camanachd an Eilein Sgitheanaich a' dol an aghaidh Camanachd Leòdhais ann an Cupa an t-Sutharlannaich.