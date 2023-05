Moladh tairgse a dhèanamh 'son bàta ùr air slighe a' Chorrain

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun robh iad fhathast ann an còmhraidhean le Ministreachd an Dìon faic an urrainn dhaibhsan taic a thoirt dhaibh a thaobh a bhith a' cur air dòigh seirbheis do chàraichean fhad 's a thathas a' feitheamh ris an MV Corran tilleadh.