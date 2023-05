Rishi Sunak a' toirt beachd air HPMAan

Tha am prìomhaire ag ràdh gu bheil e an dòchas gun atharraich Riaghaltas na h-Alba am beachd air Sgìrean Mara Fìor-ghlèidhte - HPMAan - agus e a' moladh dhaibh cumail orra ag obair le gnìomhachas an iasgaich air a' chùis.