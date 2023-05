Beatha ùr a' chupa chaillte

Bha an Sutharlannach na bhall-pàrlamaid Libearalach do dh'Earra-Ghàidheal eadar 1918 is 1924, na bhall den chaibineat is gu dearbh na rìdire. Aig teis-mheadhan seo uile bha e cuideachd na dhlùth-charaid do Dhàibhidh Lloyd George, na rùnaire dha gu dearbh, is ann am beachd cuid "the first of the modern spin doctors".