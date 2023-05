SSE a' beachdachadh air slighean eile do loidhne dealain

Thuirt iad gun coimheadadh an sgioba pròiseict air slighean eile a dh'fhaodadh an loidhne a ghabhail, a thuilleadh air àitichean airson fo-stèiseanan, agus air dòighean gus a bhuaidh air an àrainneachd a lùghdachadh, le dùil ri barrachd cho-chomhairleachaidh