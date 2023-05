Tuilleadh taice ga iarraidh air an tuath

Thuirt aithisg leis a' bhuidhinn Changeworks gu bheil daoine a tha a' fuireach ann an sgìrean mar sin, agus tha an urra ri cumhachd nach eil ceangailte ris a' ghriod, a' cosg faisg air £600 a bharrachd anns a' bhliadhna na an t-suim chumanta.