Chuireadh ministear na h-Eaglaise Saoire às a dhreuchd

Thuirt a' Chlèir gun do thòisich pròiseas foirmeil nuair a nochd na casaidean agus mar thoradh air an rannsachadh mhionaideach a rinn iad b' e an co-dhùnadh nach bu chòir do Mhgr Renwick a bhith na mhinistear san Eaglais Shaoir tuilleadh.