Atharrachadh air cùisean diùraidh an Cùirtean Siorraidh sna h-eileanan

Dhearbh Seirbheis Chùirtean agus Tribunalan na h-Alba gu bheil na dùbhlain luchd-obrach a th' aig a' chompanaidh a' ciallachadh gum bi cùisean ùra le diùraidh 's còir a bhith ann an Steòrnabhagh, Lerwick, Kirkwall, Port Rìgh agus Loch nam Madadh a-nis air an cumail ann an Inbhir Nis, Obair Dheathain neo Ceann Phàdraig.