An tùsanach Aimeireaganach a chaidh na mhinistear clèireach

Tha an sgeulachd aige iongantach: cho iongantach, gu dearbh, is gu bheil e beagan duilich a chreids'. Mar a chaidh iompachadh ann an dùsgadh mòr na h-18mh Linne; mar a chaidh e na eadar-mheadhanair eadar a chultar fhèin is cultar nan daoine geala ann an Sasainn Nuaidh; agus mar a rinn e turas - mu dheich bliadhna ro chogadh ar-a-mach Aimeireagaidh - a Bhreatainn, far an do choinnich e ris an Rìgh Seòras fhèin.