Suidheachadh a' Chorrain "millteach"

Tha an Dr Mìcheal Foxley na iar-chathraiche air Comhairle Coimhearsnachd Àird Ghobhair, aig ceann an iar an aiseig, far a bheil seirbheis dha luchd-coise a-mhàin ri fhaotainn agus an dà bhàta-aiseig aca briste.