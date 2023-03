Tha dragh air cuid ann an Earra-Ghàidheal gu bheil cuid de luchd motor-baidhsagail a' cleachdadh an cearcall rathaid bho Thaigh an Droma, tro Ghleann Comhann agus a' Choingheal, agus air ais a Thaigh an Droma - mar dheuchainn air dè cho luath 's urrainn dhaibh a dhol.

Thuirt aon bhall de Chomhairle Coimhearsnachd an Òbain gum faca e pìos air làrach-lìn Gearmailteach a' moladh seo.