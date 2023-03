Thèid còig obraichean a shanasachd ann an Tom an t-Sabhail agus Gleann Lìobhait as dèidh na naidheachd gu bheil an sgire air taic-airgid de chòrr is dà mhillean not fhaighinn bhon Channchur Nàiseanta gus leasachadh a thoirt air an sgìre.

Thathar an dòchas gur e toiseach tòiseachaidh tha seo agus gun toir e togail de dh'eaconamaidh na sgìre - mar a tha Karen Elder ag aithris.