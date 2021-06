Chaidh fàilte a chur air an naidheachd gun tèid pàipearan-naidheachd a dh'Uibhist air an itealan a-rithist, seach air an aiseag.

Tha sin a' ciallachadh gum faigh muinntir nan eilean na pàipearan aca sa mhadainn seach air an fheasgar bhon ath-sheachdain.

Le barrachd, seo Karen Elder.