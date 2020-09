'S e geòidh agus rabaidean is motha a bheathaich iolairean mara a neadaich air Loch Druidibeg ann an Uibhist a Deas am-bliadhna.

Bha na h-iolairean is an t-isean aca air an nead fhàgail as t-Samhradh.

Agus chan eil cus coltas ann gun robh na h-iolairean ag amas air uain gu ìre mhòr sam bith - mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.