Bho a-nochd, bidh aig taighean-seinnse agus taighean-bìdh na h-Alba rin dorsan a dhùnadh aig deich uairean mar phàirt den iomairt an aghaidh Covid 19. Tha ministearan an dòchas gun cuidich seo ann a bhith a' cur bacadh air sgapadh na bhìorais - ach tha dragh ann gun cur e tuilleadh uallaich air gnìomhachasan a tha mu thràth a' fulang. Tha an aithris seo aig Nicole Webber: