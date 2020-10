Covid-19 air luchd-còmhnaidh dachaigh chùraim an Uibhist

Chaidh a dhearbhadh gu bheil Covid-19 air còignear luchd-còmhnaidh aig Dachaigh Chùraim Taigh a' Chridhe Uile Naomh ann an Uibhist a Deas.

Anns an t-seachdainn bho nochd an Coròna-bhìoras san sgìre an toiseach, thàinig àrdachadh a dheich uimhir air an àireamh dhaoine air a bheil e. Tha e a-nis air 31 daoine.

Aig a' cheart-àm, dh'innis Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gu robh iad a' faighinn toraidhean deuchainnean a' Chorona-bhìorais an co-cheangal ris an sgapadh ann an Uibhist an ceann trì làithean sa chumantas.

Tha an tè-naidheachd againn ann an Uibhist Shona NicDhòmhnaill.