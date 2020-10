Sgapadh Covid Uibhist

Ged a thàinig dearbhadh gu bheil an coròna-bhìoras air ochd deug thar fhichead neach ann an Uibhist agus gu bheil e air sgapadh gu Beinn nam Fadhla, tha coltas ann gu bheil na tha a' faighinn dearbhadh gu bheil an bhìoras orra a' socracadh. Tha grunn dheuchainnean fhathast gan iarriadh. Chaidh bacadh a chur air daoine bho an-duigh bho bhith a' tadhal air dachannan cùraim 's an sgìre. Tha tuilleadh aig Shona NicDhòmhnaill.