Riaghailtean

Innsidh Prìomh Mhinistear na h-Alba Nicola Sturgeon an-diugh dè na ceumannan ùr a bhios ann airson dèiligeadh ri Covid-19. Ged nach e làn-lockdown a bhios ann, mar a bha aig toiseach a' phandemic sa Mhàrt. Tha dùil, am measg rudan eile, ri riaghailtean ùra air gnìomhachas na h-aoigheachd, agus 's dòcha casg air siubhal anns na sgìrean sa bheil an t-àrdachadh as motha ann an cùisean a' bhìorais.

Deuchainnean

Bidh fiosrachadh aig Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, feasgar an-diugh air planaichean airson deuchainnean sgoile na h-ath-bhliadhna. Tha beachd ann gum bu chòir cur às uile gu lèir dha na deuchainnean mu dheireadh aig ìre Nàiseanta 5, le measadh nan àite stèidhichte air obair na bliadhna air fad.

Covid

Dh'iarr NHS na Gàidhealtachd agus NHS nan Eilean Siar air duine sam bith a tha an amharas gu bheil Covid-19 orra fuireach air leth bho dhaoine eile agus deuchainnean a dhèanamh gun dàil. Tha dearbhadh ann a-niste air 44 cùis den bhìoras ann an Uibhist. Sin trì a bharrachd air na bh' ann an-dè, agus tha na trì cùisean ùra ceangailte ris an sgapadh ann an Èirisgeigh, Uibhist a Deas agus Beinn nam Fadhla. A bharrachd air sin, tha a' chùis eile ann an Uibhist a Tuath a thàinig am follais an toiseach a' bhòn-dè, agus aig nach eil ceangal sam bith ris na cùisean aig deas.

Bile na h-In-mhargaidh

Tha bhòt ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air Bile na h-In-mhargaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gun dèan am bile dìmeas air fèin-riaghladh, ach tha an Riaghaltas ann an Westminster ag ràdh gu bheil e ann airson dèanamh cinnteach gun lean malairt gun mhaill anns na Rìoghachd Aonaichte às dèidh Bhrexit.

Gàrradh Àranais

Thuirt a' bhuidheann a tha a' feuchainn ri obair a thoirt a Ghàrradh Àranais ann an Leòdhas gu bheil coire gu ìre aig Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean ri cion chùmhnantan. Tha HIE, leis a bheil an gàrradh, ga thoirt air màl do BiFab is DF Barnes, ach tha a' bhuidheann-ghnìomha ag ràdh nach eil an t-aonta sin ag obair ceart, agus tha iad ag iarraidh companaidh eile nan àite. Agus tha iad a' coireachadh an Riaghaltais airson cùmhnantan a chall ri tìrean cèine. Cha do thill Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean fhathast le freagairt dha na beachdan sin.