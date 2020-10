Riaghailtean Ùra

Tha companaidhean bìdh agus deoch an Alba ag ràdh gun tèid cron riaghailtean a' Choròna-bhìorais gu math nas fhaide na gnìomhachas na h-aoigheachd. Ann am meadhan na h-Alba, far a bheil an ìre as àirde den bhìoras, bidh taighean-seinnse is taighean-bìdhe a' dùnadh airson sia làithean deug. Sa h-uile sgìre eile bidh uairean fosglaidh nas giorra ann. Thuirt Stiùiriche Clinigeach Nàiseanta na h-Alba, an t-Oll. Jason Leitch, gur aithne dha gun dèan sin cron air an eaconomaidh, ach gum feum iad glèidheadh beatha a chur os cionn sin.

An Eaconomaidh

Tha figearan ùra ag ràdh gun tàining maill air ath-bheothachadh na h-eaconomaidh a dh'aindeoin oidhirp an Riaghaltais air brosnachadh. 'S e fàs 1.2% a bh' ann san eaconomaidh anns an Lùnastal. Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gun do sheall na figearan gun robh fàs anns an eaconomaidh anns na ceithir mìosan mu dheireadh, ach dh'aidich e gu bheil an Geamhradh a tha a' tighinn a' cur dragh air mòran.

Uibhist

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil tomhas de mhisneachd aca gu bheil sgapadh a' Choròna-bhìorais ann an Uibhist a' lagachadh. Bha aon chùis a bharrachd dearbhte an-dè, a' toirt na h-àireimh gu lèir gu 46 cùis. Tha sin a bharrachd air aon chùis eile an Uibhist a Tuath aig nach eil ceangal idir ris an sgapadh aig deas. Bha dearbhadh ann cuideachd an-dè air 11 chùis às ùr ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd.

Loganair

Tha Loganair a' sgur den t-slighe aca eadar Inbhir Nis agus Sealtainn fad mìosan a' Gheamhraidh, le cho beag de dh'iarrtas 's a th' air an t-seirbheis buaidh a' phandemic. Thuirt Loganair gun do chuir iad fios air feadhainn air an toir sin buaidh.

Brexit

Tha Àrd-Bharganaiche an Aonaidh Eòrpaich airson Brexit, Michel Barnier, a' coinneachadh ann an Lunnainn an-diugh ris a' Mhorair Frost, riochdaire na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt am Prìomhaire Boris Johnson gum feum an dà thaobh gluasad air adhart mura bi aonta malairt ann ro àrd-choinneimh an EU Diardaoin seo tighinn.