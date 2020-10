Dragh air Clèir Leòdhais mu teagasg cairdeas, falainneachd feise agus pàrantachd

Chaidh iarraidh air Comhairle nan Eilean Siar polasaidh ùr a dhealbh, a thaobh teagasg cairdeas, falainneachd feise agus pàrantachd, le clèir Leòdhais de dh'Eaglais na h-Alba.

Tha dragh air a Chlèir nach eil goireasan ùr an riaghaltais air a bheil a' chomhairle a' beachdachadh an dràsta iomchaidh do chloinn aig diofar ìrean.

Chaidh draghan a thogail cuideachd gur e na goireasan ùra a mhain a theid an eadar theangachadh dhan a' Ghàidhlig is nach bi roinn eile ann do sgoilearan Gàidhlig.

Tha an aithris seo aig Dòmhnall MacLaomainn.