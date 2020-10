“Trioblaid” le cho daor 's a tha fearann croitearachad

'S e trioblaid a th'ann cho daor 's a tha fearainn ann an sgìrean croitearachad a rèir Riaghaltas na h-Alba, ach thuirt iad gu bheil iad ag obair air fuasgladh fhaighinn dhan chùis.

Chaidh a chùis a dheasbad an-duigh 's ball-pàrlamaid nan Eilean Siar Alasdair Allan ag ràdh gu bheil seasmachd agus cultur nan eilean ann an cunnart mur a bith cothrom aig an oigridh a dhol an sàs ann an croitearachd.

Tha tuilleadh aig am fear naidheachd politigeach againn Darren Linc.