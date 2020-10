Thuirt a' bhuidheann Ceòlas ann an Uibhist a Deas gu bheil iad an dùil gum fosgail an t-ionad ùr Cnoc Soilleir ann an Dalabrog an ath-bhliadhna, agus obair-togail a' gluasad air adhart 's frèama stàilinn ga chur an sàs dhan togalach ùr an t-seachdain-sa.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid…