Cha deach Cupa a' Mhòid a chluich am bliadhna, ach bha iomain ri fhaicinn do luchd-leantainn am Mòd bhiortail.

Bhruidhinn Ailean MacLeòid ri Eòghainn Stiùbhart a bha an sàs ann am prògram 'Iomain aig a' Mhòid'.