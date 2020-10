Bacaidhean

Dh'fhaodadh gun tèid riaghailtean a tha a' cuingealachadh ghnìomhachasan aoigheachd na h-Alba a leudachadh. Tha còrr aig na bacaidhean tighinn gu ceann air an deireadh-sheachdain, ach thèid an deasbad leis a' chaibineat aig Nicola Sturgeon an-diugh mus can am Prìomh Mhinistear tuilleadh mun deidhinn aig coinneimh naidheachd a thèid a chumail feasgar. Tha dùil gun tèid siostam le diofar ìrean de bhacaidhean coròna-bhìorais a thoirt a-steach ann an Alba, aig toiseach na h-ath-mhìos.

Yorkshire a Deas

Agus bho Dhisathairne leanaidh Yorkshire a Deas, Liverpool agus sgìre Mhanchester a-steach dhan ìre as àirde de bhacaidhean an aghaidh Chovid-19 ann an Sasainn. Thuirt am fear a bha os cionn nan còmhraidhean maoineachaidh, Mèar sgìre Sheffield, Dan Jarvis, gun robh e air £41m fhaighinn bhon Riaghaltas gus cùl-taic a chumail ri gnìomhachasan ann am Barnsley, Doncaster, Rotherham agus Sheffield.

Dùn Phris

Tha còignear luchd-còmhnaidh ann an dachaigh-cùraim ann an Dùn Phris air bàsachadh le Covid-19. Thachair e às dèidh dhan bhìoras a dhol ma sgaoil ann an dachaigh Charnwood Lodge a th' air a ruith le buidhinn charthannais Community Integrated Care.

Brexit

Thuirt àrd-bharganaiche an Aonaidh Eòrpaich, Michel Barnier, gu bheil an doras fhathast fosgailte gus aonta malairt fhaighinn leis an Rìoghachd Aonaichte ro dheireadh na bliadhna. Dh'innis e dhan Phàrlamaid Eòrpaich an-diugh gum faodadh còmhraidhean leantainn moch agus anmoch chun a' mhionaid mu dheireadh. Ach thug e rabhadh gum feumadh gach taobh obrachadh airson còrdadh a ruighinn.

Peinnsean na Stàite

Bu chòir gun èirich peinnsean na Stàite 2.5% anns a' Ghiblean an ath-bhliadhna, às dèidh mar a dh'èirich ìre na h-Atmhorachd 0.5% anns an t-Sultain. Fo sgeama "triple lock" an riaghaltais, gheibh peinnseanairean àrdachadh stèidhichte air ge b' e dè an àireamh as motha - fàs thuarastail, ìre na h-Atmhorachd, no 2.5%.

GDP na h-Alba

'S dh'fhàs GDP na h-Alba 2.6% anns an Lùnastal. Tha sin an coimeas ri àrdachadh de 2.1% airson na Rìoghachd Aonaichte san fharsaingeachd. Ach tha àireamhan bho Riaghaltas na h-Alba cuideachd a' sealltainn nach eil an eaconomaidh a' fàs aig an aon astar ris a' mhìos ron sin - sìos bho 6.4% anns an Iuchar.

Dudley

Agus tha Poilis Meadhan Shasainn a' rannsachadh mar a chaidh 15 duine fhàgail le trioblaidean analach às dèidh mar a chaidh stuth ceimigeach air choireigin a stealladh ann an taighean-bìdhe Pizza Hut agus McDonalds, agus ann am bùth Tesco. B' fheudar aon duine a thoirt dhan ospadal às dèidh an tachartais ann an Dudley an-raoir. Tha deuchainnean gan dèanamh air an stuth airson faighinn a-mach dè dìreach a th' ann.