Taic do chloinn BAME ann am FTMG

Tha iomairt ùr air tòiseachadh do phàrantan is luchd-cùraim chloinne BAME (daoine dubha is feadhainn bho chinnidhean eitnigeach) ann an foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Alba.

Seo agus dragh ann gu bheil cuid de chloinn ann am foghlam Gàidhlig le duilgheadasan sònraichte romhpa, agus feadhainn aca a' fulang gràin-chinnidh; agus iad air an ceasnachadh carson a tha iad a' dol tro fhoghlam Gàidhlig.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.