Thug Rùnaire an Fhoghlaim agus an Leas-phrìomhaire, Iain Swinney, rabhadh seachad "gur dòcha" nach fhaigh oileanaich dhachaigh bhon oilthigh aig àm na Nollaige mura tèid smachd fhaighinn air a' choròna-bhìoras. Tha ministearan agus oifigearan slàinte ag ullachadh airson leigeil leotha a dhol dhachaigh. Ach thuirt iad gum feumadh an àireamh chùisean a thighinn sìos an toiseach. Chuir Mgr Swinney ìmpidh air pàrantan gun leigeil le an cuid cloinne a dhol a-mach oidhche Shamhna ri linn a' chunnairt gum faodadh Covid-19 sgaoileadh.

Thuirt seirbheisean slàinte sna Crìochan gu bheil iad a' dèiligeadh ri sgaoileadh de Chovid-19 ann an sgìre Jedburgh. A rèir NHS nan Crìochan tha 17 cùisean dearbhte co-cheangailte ris an sgaoileadh aig a bheil ceangal ri buidhnean teaghlaich agus seirbheisean cùram dachaigh. Ann am brath-naidheachd thuirt Comhairle nan Crìochan nach eil a h-uile duine air a bheil a' bhìoras a' fuireach ann am baile Jedburgh. Tha sgioba Deuchainn agus Dìon a-nis a' cur fios air feadhainn a dh'fhaodadh a bhith fo chunnart a' bhìorais ri linn an sgaoilidh.

Nì ministearan sa Chuimrigh ath-sgrùdadh air na riaghailtean a tha a' cur casg air bùitean bho a bhith a' reic stuth nach eil air a mheas riatanach. Chuir còrr is 60,000 duine an ainm ri ath-chuinge a tha a' cur an aghaidh mar a thathas a' dùnadh na pàirt de bhùitean a tha a' reic dèideagan, aodach agus gnothaichean electronaigeach. Thuirt am Prìomh Mhinistear, Mark Drakeford, gur dòcha gun deadh atharrachaidhean beaga a dhèanamh - ach nach deadh cur às dhan phoileasaidh.

Tha barrachd dhroch chomharran ann mu na tha fa-near dha Gàradh-togail Àranais ann an Leòdhas an dèidh mar a chaidh innse dhan luchd-obrach a bha a' cumail an àite ullaichte - gun fhios nach tigeadh obair ùr ann - nach robh feum orra tuilleadh. Bha dòchas ann gum faigheadh BiFab agus DF Barnes, aig a bheil an gàrradh an-dràsta air màl, cùmhnantan airson tuathan-gaoithe aig muir. Ach tha iad sin air a dhol gu companaidhean thall-thairis. Tha dragh gu bheil an gluasad às ùr a' ciallachadh gu bheil iad an dùil an cùl a chur ris an làraich buileach glan.

Chuirear seachdar luchd-falachaidh Nigerianach an grèim an dèidh do fheachdan armaichte Breatannach a dhol air tancar ola far Eilein Wight. Bha an luchd-falachaidh air a bhith a' bagairt air a' chriudha. Fhuair na feachdan smachd air an t-soitheach ann an naoi mionaidean an-raoir.

Dh'iarr BP Earra-Ghàidheal, Brendan O'Hara, air ceannardan slàinte agus na comhairle san sgìre ath-sgrùdadh neo-eisimeileach a dhèanamh air casaidean de bhuraidheachd ann an roinn a' chùraim agus na slàinte san sgìre - mar a mhol Aithisg Sturrock. Fhuair rannsachadh a rinn an QC John Sturrock bho chionn bliadhna gu leth gur dòcha gun do dh'fhuiling na ceudan luchd-obrach ann an NHS na Gàidhealtachd burraidheachd. Dh'iarr e gun deadh rannsachadh eadar-dhealaichte a dhèanamh ann an Earra-Ghàidheal leis nach b'urrainn dhan sgrùdadh aigesan dèiligeadh ri na draghan ann an sin ann an doimhneachd.