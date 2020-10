Ìrean

Beachdaichidh Holyrood air siostam ùr diofar ìrean airson bacaidhean a' Choròna-bhìorais an-diugh. Fon t-siostam - anns a bheil còig ìrean - thèid diofar riaghailtean a chur an sàs ann an diofar àiteachan a rèir cho bitheanta 's a tha am bhìoras anns na h-àiteachan a tha sin. Tha litir bho Riaghaltas na h-Alba gu ceannardan ùghdarrasan ionadail a' dèanamh a-mach gur dòcha gun tèid Siorrachd Lannraig a Tuath agus a Deas a chur san ìre às àirde - ìre a ceithir - agus gum bi an còrr de mheadhan na h-Alba aig ìre a trì. Dh'fhaodadh gum bi pàirt dhen Ghàidhealtachd agus na h-eileanan aig ìre a h-aon. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun robh e ro thràth tuairmse a dhèanamh mun chùis.

Sgrùdadh

Tha luchd-sgrùdaidh Colaiste Impireil Lunnainn ag ràdh gu bheil an cuibhreann de dhaoine aig a bheil antibodies annta air crìonadh - rud a dh'fhaodadh a bhith a' ciallachadh nach eil a' bhodhaig ga dìon fhèin gu nàdarra bho Chovid-19 ach airson beagan mhìosan. Fhuair an luchd-rannsachaidh gun robh an àireamh dhaoine a fhuair dearbhadh tro dheuchainn gun robh antibodies annta air a dhol sìos 26% eadar an t-Ògmhìos agus an t-Sultain, rud a dh'fhaodadh a bhith a' ciallachadh gum faodadh iad fulang leis a' bhìoras a-rithist.

Fhuair sgrùdadh eile a rinn luchd-saidheans aig Colaiste Impireil Lunnain gu bheil fianais ann a tha a' dèanamh dheth gur dòcha gum faodadh Covid-19 cron cognative a dhèanamh air daoine - a mhaireas. Rinnear sreath dheuchainnean air 400,000 duine. Ann an daoine a dh'fhulang gu mòr leis a' bhìoras thuit an IQ aca 8.5 puingean.

Mort

Dh'èirich an àireamh de chùisean moirt ann an Alba beagan ach tha i fhathast aig ìre gu math ìosal. Sa bhliadhna gu ruige deireadh a' Mhàirt chaidh 64 cùis moirt a chlàradh le na poilis. 'S e dìreach aon chùis far nach deach dèanamh a-mach cò a mharbh an neach. Bha a' chuid as motha de dhaoine eòlach air an fheadhainn a mhoirt iad. 'S e boireannaich a chaidh a mharbhadh le cèile - neo le neach a bha nan cèile - a bha anns an treas chuid dhiubh.

Modaràtair

Chaidh am Morair Wallace à Tankerness - a bha roimhe na leas-phrìomh mhinistear - a thaghadh mar an ath-mhodaràtair air Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba. Thèid Seumas Wallace a chur san dreuchd gu h-oifigeil sa Chèitean an ath-bhliadhna. Tha Mgr Wallace, 66, a' fuireach ann an Arcaibh. 'S e dìreach an dàrna eildear a chaidh a thaghadh airson na dreuchd ann am bliadhnaichean mòra.

Tubaist

Bhàsaich fireannach ann an tubaist eadar dà charbad air an A82 faisg air Drochaid an Aonachain. Thachair an tubaist eadar Citreon Berlingo uaine agus làraidh Volvo aig Gleann Glaoidh - tuath air carragh cuimhne nan Commando mu leth 5.30 an-raoir. Bhàsaich dràibhear a' chàir aig làrach na tubaist. Cha deach draibhear na làraidh a ghoirteachadh. Dh'iarr na poilis air duine sa bith a chunnaic na carbadan goirid ron tubaist neo a chunnaic an tubaist fhèin fios a chur thuca.