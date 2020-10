Chluich sgioba nàiseanta nam ban aig Alba feasgar Dimàirt agus iad ag amas adhartas a dhèanamh anns a' bhuidhinn aca airson faighinn gu na farpaisean Eòrpach ann an 2022.

Nan aghaidh, bha an Fhionnlann, a bha aig barr na buidhne, ach a bha air barrachd gheamannan a chluich. Dùbhlan do dh'Alba ge-tà, agus iad a' cluich air beulaibh luchd-taic ann an Helsinki.