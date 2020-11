Riaghailtean na h-Alba

Thèid ath-sgrùdadh air riaghailtean Chovid-19 na h-Alba fhoillseachadh feasgar. Seo a' chiad ath-sgrùdadh bho chaidh siostam còig ìrean a stèidheachadh. Thuirt Nicola Sturgeon nach eil dùil ri atharrachadh sam bith, agus nach tèid sgìre chomhairle sam bith sìos ìre. Ach tha coltas ann gum faodadh feadhainn de na sgìrean a dhol suas ìre, ged a thuirt Ms Sturgeon gu bheil i airson sin a sheachnadh ma 's urrainn dhi idir.

Cion-cosnaidh

Dh'èirich rèat a' chion-chosnaidh ann am Breatainn gu 4.8% anns na trì mìosan dhan t-Sultain - suas bho 4.5% anns na trì mìosan ron sin. Chuir companaidhean mu 314,000 luchd-obrach far nan leabhraichean, agus dùil aca san Damhair ri deireadh na sgeama fòrlaidh a chaidh a leudachadh a-niste gu deireadh a' Mhàirt. Dh'fhuirich rèat a' chion-chosnaidh an Alba aig 4.5%.

Banachdach

Thuirt Rùnaire Slàinte na Rìoghachd Aonaichte, Matt Hancock, gu bheil Seirbheis na Slàinte deiseil airson banachdach dhan Choròna-bhìoras a thoirt seachad nuair a gheibh an druga cead. Ach thuirt e gum feum foighdinn a bhith ann oir nach eil fios fhathast cia mheud duine a dh'fheumas a' bhanachdach fhaighinn mus tòisich beatha air tilleadh dhan àbhaist.

Bile na h-In-mhargaidh

Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach gèill iad an dèidh call dà thuras ann an Taigh nam Morairean air molaidhean airson Bhrexit. Chuir na Morairean às do dh'earrainnean ann am Bile na h-In-mhargaidh a leigeadh leis an Riaghaltas a dhol os cionn aonta Bhrexit agus a bhiodh a' briseadh lagh eadar-nàiseanta. Tha an Riaghaltas a' cumail a-mach gu bheil na h-earrainnean sin cudromach airson saorsa malairt a ghlèidheadh eadar Èirinn a Tuath agus an còrr den Rìoghachd Aonaichte.

Aimeireaga

Dh'òrdaich Àrd-Neach-Tagraidh nan Stàitean Aonaichte, Bill Barr, rannsachadh air casaidean gun robh mì-chothromachd sa bhòtadh ann an taghadh a' Chinn-Suidhe agus Dòmhnall Trump a' sìor chumail a-mach gun robh foill ann. Tha Mgr Barr ag ràdh nach eil fianais sam bith ann air sin, agus tha sgioba a' Chinn-Suidhe Thaghte, Joe Biden, a' maoigheadh a' dol gu lagh mura tèid tòiseachadh a dh'aithghearr air a' phròiseas airson cumhachd a thoirt dhaibh-san.

Tràilleachd

Tha rannsachadh ùr a' toirt am follais cheanglaichean eachdraidheil eadar tràilleachd agus uachdaranas air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Tha an rannsachadh a chaidh fhoillseachadh an-diugh ag ràdh gun deach an treas cuid den fhearann air taobh siar na Gàidhealtachd agus anns na h-Eileanan a cheannach le beairteas bho thràilleachd eadar an 18mh Linn agus tràth san 20mh Linn. Agus tha Twitter agus Facebook BBC Naidheachdan a' cumail sùil air an sgeulachd sin, agus bidh barrachd cuideachd mu dhìleab na tràilleachd air a' Ghàidhealtachd sa chiad phrògram ann an sreath ùr Eòrpa oidhche Ardaoin aig 8:30f air BBC ALBA.