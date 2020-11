Stiùiriche ùr foghlaim san h-Eileanan Siar

Gheall Stiùiriche ùr an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar gun lean e air an dìleab a dh'fhàg an duine a bha san dreuchd roimhe.

Tha Uilleam Dòmhnallach, a bhuineas do dh'Uibhist a Tuath, a' gabhail àite Bhernard Shiosalaich a tha a' fàgail na dreuchd às dèidh 5 bliadhna san obair.

Tha Uilleam fhèin air a bhith faisg air 40 bliadhna an sàs ann am foghlam agus 's e a' chiad stiùiriche foghlaim a bhios a' dèanamh na h-obrach às Uibhist.