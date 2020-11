Thòisich Seachdainn Leabhraichean na h-Alba an-diugh - far an tèid tachartasan a chumail an co-cheangal ri leughadh agus sgrìobhadh.

Bidh iomadh tachartas Gàidhlig ann cuideachd, mar a tha Calum MacLeòid a-nise ag aithris.