Ìre 4

Tha còrr is 2m duine an Alba ag ullachadh airson a dhol fo riaghailtean Chovid Ìre 4 Dihaoine. Sin an ìre as àirde, nach eil ach beagan nas lugha na làn-lockdown, agus bheir e buaidh air 11 de sgìrean comhairle ann am meadhan agus air taobh siar na h-Alba. Cha bhi fosgailte ach bùthainnean air a bheil fìor-fheum, agus bidh leithid taighean-seinnse agus gyms dùinte. 'S e eucoir a bhios ann cuideachd do dhuine sam bith ann an Ìre 3 agus 4 siubhal a-mach às na sgìrean sin mura bheil deagh adhbhar aca.

Sgoiltean

Bidh deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba mu dhragh a th' air tidsearan mu riaghailtean Chovid. Bidh sgoiltean fhathast fosgailte, ged a tha cha mhòr leth de shluagh na h-Alba fo riaghailtean Ìre 4. Tha am Pàrtaidh Uaine, a dh'iarr an deasbad, ag ràdh gum feum deuchainnean a bhith ann do luchd-obrach nan sgoiltean gu lèir, 's do dh'fheadhainn den chloinn as sine. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad air a bhith a' toirt prìomhachais do shlàinte nan sgoilearan agus luchd-obrach ann am foghlam.

Càraichean

Thàinig dearbhadh bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gum bi casg an ceann deich bliadhna air reic chàraichean ùra peatroil agus diesel. Tha an Riaghaltas ag ràdh gun tig 250,000 cosnadh às na planaichean uaine aca airson glèidheadh na h-àrainneachd. Tha feadhainn a tha teagmhach ag ràdh nach eil ùr ach £4bn den £12bn a dh'ainmich an Riaghaltas anns a' phlana.

Jeremy Corbyn

Tha buidhnean Iùdhach agus Buill-Phàrlamaid Làbarach ag iarraidh air ceannard a' phàrtaidh Sir Keir Starmer gun àite a thoirt a-rithist do Jeremy Corbyn ann am buidhinn Phàrlamaid a' phàrtaidh. Tha sin an dèidh casg bho bhallrachd sa phàrtaidh air Mgr Corbyn a thogail an-dè. Thuirt Mgr Corbyn gu bheil aithreachas air gun do ghoirtich e mòran nuair a thuirt e air a' mhìos a chaidh gun deach cus a dhèanamh mu dhragh gu bheil gràin air Iùdhaich anns a' phàrtaidh.

Uain

Tha croitearan is tuathanaich ag iarraidh taic agus dragh orra gun tuit margaidh nan uan às a chèile an ceann beagan sheachdainnean mura bi aonta malairt ann leis an EU. Tha coltas ann gum faodadh taraif còrr is 40% a bhith air feòil uain à Breatainn a thèid a reic ris an Roinn Eòrpa gun aonta. Tha Comann Nàiseanta nan Caorach an Alba, agus Caidreachas Croitearachd na h-Alba ag ràdh gu bheil dragh orra nach eil planaichean aig an Riaghaltas, a rèir choltais, airson Bhrexit gun aonta.