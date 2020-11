Ìre 4

Bho 6:00f a-nochd bidh còrr agus 2m duine fo na riaghailtean Chovid as teanna an Alba. Mairidh na Riaghaitean co-dhiù trì seachdainean, dùinidh bùithdean nach eil riatanach, taighean-seinnse is bìdhe, agus gyms ann an 11 sgìrean comhairle ann am meadhan agus taobh siar meadhan na h-Alba.

Tòisichidh na h-Albannaich as motha a th' ann an cunnart bho thinneasan dona a' faighinn litrichean bho Riaghaltas na h-Alba an-diugh le comhairle mu na còraichean aca anns an àite-obrach ann an sgìrean comhairle a tha fo Ìre 4. Thathas ag iarraidh air daoine a bha gan cumail fhèin air leth a bhith ag obair bhon taigh ma 's urrainn dhaibh, agus mura 's urrainn tha e an urra ris an luchd-fastaidh an t-àite-obrach a dhèanamh sàbhailte a thaobh Chovid. Mura 's urrainn dhan luchd-fastaidh sin a dhèanamh 's urrainn dha na daoine a bha gan cumail fhèin air leth an litir a chleachdadh airson leithid pàigheadh tinneis fhaighinn.

Banachdach

Thuirt Rùnaire na Slàinte gun robh i cho misneachail 's a b' urrainn dhi a bhith gu bheil Alba ullaichte 'son prògram banachdaich a thòiseachadh sa chiad seachdain den Dùbhlachd. Thuirt Jeanne Freeman gum biodh oidhirp nàiseanta ann leis an Arm, buidhnean na treas roinne, agus ùghdarrasan ionadail uile an sàs. Tha dòchas ann gun tèid dìon a thoirt do suas ri 2,000 de na daoine as so-leòinte san dùthaich ro dheireadh an Fhaoillich.

Bàs air an M8

Tha poilis a' sireadh fiosrachaidh an dèidh do dh'fhireannach bàsachadh nuair a bhuail grunn charbadan ann air an M8 ann an Siorrachd Lannraig. Thathas a' tuigsinn gun robh an duine a' coiseachd air a' mhòr-rathad air an t-slighe gu siar eadar Cinn-rathaid 7A agus 8 mu 8:45f an-raoir. Bhàsaich e aig an làraich. Tha na Poilis ag ràdh nach eil fhios aca cò a bh' ann no carson a bha e ann.

Bàta-teasairginn an t-Òib

Dh'fhaodadh gun tèid stèisean bhàta-teasairginn an t-Òib anns na Hearadh a dhùnadh an ath-mhìos. Tha an RNLI a' dèanamh co-chomhairle an-dràsta mu na tha an dàn dhan stèisean agus dragh orra mu cho èifeachdach 's a tha e agus cho seasmhach 's a tha àireamh a' chriutha. Tha meur ionadail an RNLI a' sabaid airson an stèisean a shàbhaladh agus mì-thoileachas anns an sgìre mun dòigh a tha an RNLI a' làimhseachadh a' cho-luadair.

Priti Patel

Tha dùil gun toir am Prìomhaire beachd an-diugh air rannsachadh a rinneadh gun robh Rùnaire na Dùthcha Priti Patel air a bhith ri burraidheachd ri seirbheisich chatharra. Tha i air a bhith a' dol às àicheadh nan casaidean, ach a rèir feadhainn chaidh co-dhùnadh anns an dreach-aithisg gun do bhris i còd nam ministearan. Dh'iarr na Làbaraich gun deadh toradh an sgrùdaidh fhoillseachadh.

Fiachan na Stàite

Thàinig air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an t-suim as motha riamh fhaighinn air iasad air a' mhìos a chaidh. Chaidh £22bn fhaighinn ann an iasad anns an Damhair - a dhà uimhir air an robh feum air an aon mhìos an-uiridh.