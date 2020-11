An Nollaig

Thuirt Rùnaire Còmhdhail Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Grant Shapps, gur dòcha gum bi fios ann Diardaoin mu riaghailtean Chovid air feadh Bhreatainn aig àm na Nollaige - mura tig ceithir dùthchannan an aonaidh gu aonta ron sin. Tha na còmhraidhean sin a' dol air adhart an-diugh eadar na ceithir dùthchannan. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, ron seo, nach bi cus faochaidh ann. Bheir ise fiosrachadh do Phàrlamaid na h-Alba an-diugh air ath-sgrùdadh air na riaghailtean an Alba, agus thuirt i nach atharraich mòran, a bharrachd air lagachadh a thàinig gu buil sa mhadainn an-diugh, ann an Lodainn an Ear, bho Ìre 3 gu Ìre 2.

Cuarantain

Thig riaghailt ùr gu bith ann an Sasainn air a' 15mh là den ath-mhìos, far am bi ùine chuarantain gu math nas giorra, bho 14 là gu 5 là, mu choinneimh luchd-siubhail a thig à dùthchannan eile. Tha sin cho fada 's gum pàigh iad fhèin suas ri £120 airson deuchainn Chovid a dhearbhas nach eil am bhìoras orra. Tha feadhainn teagmhach mun riaghailt ùr 's iad ag ràdh gu bheil dùthchannan Eòrpach eile a' cur luchd-siubhail tro dheuchainn mus fhaigh iad cead siubhail air plèana.

Harry Dunn

Thuirt an Àrd-Chùirt ann an Lunnainn gu bheil còir air dìon dioplòmasach aig boireannach Aimeireaganach air a bheileas a' fàgail gun do mharbh i an deugaire Harry Dunn nuair a bhuail an càr aice sa mhotorbaidhseagal aige faisg air RAF Coughton ann an Northamptonshire an-uiridh. Fhuair Anne Sacoolas, a bha fo chasaid gun robh i a' dràibheadh air taobh ceàrr an rathaid, cead an Rìoghachd Aonaichte fhàgail goirid an dèidh sin. Nì pàrantan Harry Dunn tagradh an aghaidh cho-dhùnadh na cùirte.

Bile na h-Eucorra Gràine

Thuirt Rùnaire a' Cheartais, Humza Yousaf, gu bheil Riaghaltas na h-Alba fosgailte gu tuilleadh atharrachaidh air a' bhile chonnspaideach mu eucoir ghràin. 'S e an-diugh an là mu dheireadh air an gabh Comataidh a' Cheartais ann na Holyrood fianais air a' chùis mus fhoillsich iad na fhuair iad air an ath-mhìos. Tha eaglaisean, buidhnean creidmheach, luchd-ealain agus luchd-lagha, am measg na tha a' càineadh a' bhile, 's iad ag ràdh gun cuir e casg air saorsa labhairt agus còir air beachdan a chur an cèill.

An Taigh Geal

Chaidh tòiseachadh gu foirmeil air cumhachd a ghluasad bho Riaghaltas Dhòmhnaill Thrump gu sgioba a' Chinn-Suidhe Thaghte, Joe Biden, trì seachdainean an dèidh an taghaidh. Dh'aidich Mgr Trump ann an teachdaireachd air Twitter gun do thòisich an obair sin, ach thuirt e gum bi e fhathast a' cur an aghaidh cho-dhùnadh an taghaidh anns na cùirtean.