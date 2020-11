Riaghailtean Covid na Nollaige

Chaidh molaidhean an riaghaltais airson àm na Nollaige fhoillseachadh. Bidh faochadh ann air feadh na Rìoghachd Aonaichte a bheir cead do suas ri trì dachannan cruinneachadh airson còig là eadar 23mh agus 27mh den Dùbhlachd. Ach 's i comhairle an riaghaltais fhathast ma 's urrainn idir fuireach aig an dachaigh agus an còmhlan 'bubble' a chumail aig ochdnar inbheach air a' char as motha.

Ìrean Covid an Sasainn

Innsidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an ceann beagan 's uair de thìde dè na h-ìrean de riaghailtean Covid a bhios ann an Sasainn nuair a thig iad a-mach às an lockdown an sin Diciadain seo tighinn. Tha e coltach gum bi a' mhòr-chuid de na sgìrean san dà ìre de riaghailtean as cruaidhe.

Sgapadh sa Phort Leathainn

Tha na h-ùghdarrasan ag ràdh nach eil fianais sam bith ann gu bheil Covid-19 air sgapadh a-mach dhan choimhearsnachd bho ionad giollachd bìdh ann an Siorrachd Obar Dheathain. Tha dearbhadh ann air trì fichead agus ochd cùis deug den bhìoras a-measg luchd-obrach Kepak McIntosh Donald anns a' Phort Leathainn. Ach tha dùil gum bi an àireamh sin nas motha fhathast.

Sheku Bayoh

Tòisichidh an rannsachadh poblach neo-eisimeileach mu bhàs Sheku Bayoh Diluain seo tighinn. Chaochail Mgr Bayoh, à Cathair Challtainn, a bha 31, nuair a bha e an greim aig polais sa Chèitean ann an 2015.

Laghan fearainn

Tha Fearann Coimhearsnachd na h-Alba a' cur 'manifesto' gu na pàrtaidhean a' bhios a' seasamh ann an taghadh na Pàrlamaid Albannaich an ath-bhliadhna ag iarraidh orra achd ùr pàrlamaid a stèidheachadh son barrachd fearainn a chur ann an làmhan coimhearsnachd. Tha iad cuideachd ag iarraidh casg air cus fearainn a bhith aig aon duine neo aig aon bhuidheann agus cumhachd fearann a thoirt bho uachdaran nach eil ga chleachadh gu feum na coimhearsnachd.