Catamaranan an àite aiseagan?

A-rèir eòlaiche-mara, dh'fhaodadh aiseagan ùra catamaran a chur an àite a h-uile bàta a th' aig Caledonian Mac a' Bhiruthainn an-dràsta airson na chaidh a chosg air an dà shoitheach a tha gan togail dhaibh air Chluaidh.

Bha e a' toirt fianais do Chomataidh Aiseig Mhuile 's Eilean Ìdhe, a tha a' beachdachadh air catamaran, a chosgadh mu naoi millean not, a chur air an t-slighe eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.