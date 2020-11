Covid aig an Nollaig

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gum bu chòir do dhaoine a bhith a' seachnadh measgachadh le dachannan eile aig àm na Nollaige. Tha sin a dh'aindeoin 's gun tèid bacaidhean a' choròna-bhìorais a lagachadh airson sin a cheadachadh. Thuirt i nach eil e reusanta a bhith a' smaoineachadh nach bi teaghlaichean a' cruinneachadh, ach bha rabhadh aice mu dhol thairis air na crìochan sin.

Deuchainnean

Tha deuchainnean a' tòiseachadh an-diugh airson Covid air daoine air nach eil coltas a' bhìorais ann am pàirtean de mheadhan na h-Alba anns a bheil na h-àireamhean as motha chùisean. Tha oifigich slàinte an dòchas gun cur sin smachd air sgapadh a' bhìorais ann an cùisean far nach aithne do dhaoine gu bheil Covid orra.

Riaghailtean Covid Shasainn

Bidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' foillseachadh measadh an-diugh air an t-siostam ìrean airson riaghailtean Covid a thòisicheas ann an Sasainn Diciadain nuair a sguireas an lockdown an sin. Tha na h-uimhir de na buill-phàrlamaid Tòraidh ag iarraidh an fhiosrachaidh sin agus iad cho mì-thoilichte mu na riaghailtean ùra 's gu bheil a' maoidheadh gum bhòt iad nan aghaidh a-màireach.

Luchd-obrach ola

Dh'iarr Ball nan Eilean Siar ann an Westminster, Aonghas Briannan MacNèill, cuideachadh bho Rùnaire Slàinte na h-Alba, Jeanne Freeman, airson 's gum faigh eileanaich a tha ag obair ann an gnìomachas na h-ola deuchainn Covid gun siubhal gu tìr-mòr. Tha na companaidhean ola is eile ag iarraidh dearbhadh nach eil am bhìoras air luchd-obrach mus till iad an dèidh ùine aig an taigh. Chan eil NHS nan Eilean Siar a' toirt dheuchainnean an-dràsta ach do dh'fheadhainn air a bheil coltas a' bhìorais agus tha sin a' ciallachadh gum feum luchd-obrach às na h-eileanan siubhail gu tìr-mòr airson deuchainn.

Sheku Bayoh

Tha rannsachadh poblach a' tòiseachadh an-diugh mu bhàs duine a bha an grèim aig na poilis. Chaochail Sheku Bayoh, a bha 31, an dèidh do phoilis smachd a chur air ann an Cathair Challdainn sa Chèitean ann an 2015. Thuirt am Morair Bracadail, a tha sa chathair, gum bidh rannsachadh mionaideach ann a bheir sùil air a' chùis bho thoiseach gu deireadh agus air an robh gnothach aig cinneadh ris na thachair.